Марио Фернандес: России нужно настраиваться на трудный матч с Кипром

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от матча Россия - Кипр в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Надо настраиваться на трудный поединок с Кипром, а потом уже придет время думать о встрече в Хорватии, которая будет еще сложнее. Очень важно, как проявит себя сборная в целом. Именно слаженная командная игра может принести нам нужный результат. Нужно быть сплоченными и сконцентрированными, с первой до последней минуты», - приводит слова Фернандеса Bobsoccer.

Напомним, что Марио завершил карьеру в национальной команде.

Матч Россия - Кипр состоится завтра, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В ноябре команда Карпина также проведет матч против Хорватии в Сплите (14 ноября).

Отметим, что сборная России лидирует в турнирной таблице группы, опережая команду Хорватии на два очка.