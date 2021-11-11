«Есть еще порох в пороховницах»: в Госдуме оценили победу России над Кипром

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал победу сборной России над командой Кипра в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.

«Разгром над Кипром - это супер, молодцы! Конечно, игра этой сборной гораздо лучше той, что мы видели раньше. Мне очень нравится, что Карпин не боится приглашать в команду молодежь и постоянно зовет новых игроков. Это говорит о том, что есть еще порох в наших пороховницах, запасы имеются. Раньше мы с опаской размышляли, правильно ли поступает Карпин, но сейчас мы видим, что его эксперимент удался.

Безусловно, у меня берет гордость за сборную Карпина. Надо его поддерживать и желать ему всяческих успехов. Сегодня ребята поймали волну, сыграли хорошо. Такой разгром - хороший задел перед Хорватией. Уверен, этот результат положительно повлияет на наших ребят», - приводит слова политика Sport24.ru.

Напомним, в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России в Санкт-Петербурге разгромила команду Кипра со счетом 6:0. Дубль оформил полузащитник Александр Ерохин, еще по одному мячу забили Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

В эти минуты Хорватия играет в гостях с Мальтой. Идет первый тайм, счет 3:1 в пользу команды Златко Далича.

14 ноября Россия и Хорватия встретятся между собой в Сплите.