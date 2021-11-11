Валерий Карпин: Вы обращаете внимание на голы, а я - на игру

Валерий Карпин заявил, что голы в сегодняшнем матче не являются показателем того, что у Хорватии сборная сможет выиграть. На взгляд главного тренера, в первую очередь надо обращать внимание на игру.

«Вы обращаете внимание на голы, а моя задача — обращать внимание на игру. Я доволен игрой Мостового. И даже если бы он сегодня не забил, моё мнение о нём не изменилось бы.

Почему не выпустил Сергеева? Хотел бы выпустить его, но шесть замен делать нельзя. Сказал ему: «Вань, извини, но пока так». В первую очередь меняли тех, кто на жёлтой. Потом Дивеева и Мостовой схватился за икроножную. Так что пока он не вышел, но, надеюсь, время у него будет», - цитирует главного тренера сборной России «Чемпионат».

Сборная России набрала 22 очка и закрепилась на первом месте отборочной группы Н. В случае, если сегодня Хорватия не выиграет у Мальты, то подопечные Валерия Карпина получат путевку на чемпионат мира, при другом результате все решится в матче между хорватами и россиянами в Сплите 14 ноября.