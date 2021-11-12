Полузащитник «Спартака» Гус Тиль может перейти в «Рейнджерс»

Полузащитник московского «Спартака» голландец Гус Тиль может продолжить карьеру в «Рейнджерс», если клуб возглавит Джованни ван Бронкхорст после ухода Стивена Джеррарда.

Об этом сообщает Footballscotland.

Согласно источнику, Тиль станет одним из главных приоритетов голландского специалиста в случае его назначения в «Рейнджерс».

Добавим, что красно-белые оформили трансфер Тиля в августе 2019 года. Сумма трансфера полузащитника из клуба «АЗ Алкмар» составила 16 миллионов евро. В составе москвичей хавбек провел 24 встречи, отличившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В текущем сезоне за «Фейеноорд» вингер провел 21 матч, в которых забил 12 мячей и отдал два ассиста.