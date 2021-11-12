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Шамиль Газизов: Агаларов доказывает, что на сегодня он лучший бомбардир в чемпионате

В матче со Словакией форвард забил гол.
12 ноября 2021 22:30
автор: Александр Бойченко

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов оценил игру нападающего молодежной сборной России Гамида Агаларова, который забил свой очередной гол в сезоне (3:0).

«Гамид сыграл сегодня до 65-й минуты. Очень хорошо сыграл. Забил гол, сделал свою работу. Доказывает, что он лучший бомбардир сегодня в чемпионате. Теперь ждем игру с Испанией. Думаю, что там тоже будет все хорошо. Мы рады за Гамида, он молодец!» — сказал Газизов «СЭ».

Голы в составе подопечных Михаила Галактионова забили Хлусевич (34-я минута), Агаларов (45) и Тимур Сулейманов (82).

После этой победы на счету сборной России 12 баллов и второе место в группе вслед за Испанией (12). У словаков осталось шесть очков и четвертая позиция.

Следующий матч россияне проведут дома против Испании, а Словакия встретится с Литвой на выезде. Обе игры пройдут 16 ноября.

источник: «Спорт-Экспресс»
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