Шамиль Газизов: Агаларов доказывает, что на сегодня он лучший бомбардир в чемпионате

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов оценил игру нападающего молодежной сборной России Гамида Агаларова, который забил свой очередной гол в сезоне (3:0).

«Гамид сыграл сегодня до 65-й минуты. Очень хорошо сыграл. Забил гол, сделал свою работу. Доказывает, что он лучший бомбардир сегодня в чемпионате. Теперь ждем игру с Испанией. Думаю, что там тоже будет все хорошо. Мы рады за Гамида, он молодец!» — сказал Газизов «СЭ».

Голы в составе подопечных Михаила Галактионова забили Хлусевич (34-я минута), Агаларов (45) и Тимур Сулейманов (82).

После этой победы на счету сборной России 12 баллов и второе место в группе вслед за Испанией (12). У словаков осталось шесть очков и четвертая позиция.

Следующий матч россияне проведут дома против Испании, а Словакия встретится с Литвой на выезде. Обе игры пройдут 16 ноября.