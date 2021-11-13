«СКА-Хабаровск» обыграл «КАМАЗ» и ворвался в тройку ФНЛ

В матче 22-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» дома обыграл «КАМАЗ» со счетом 1:0.
Единственный мяч на 54-й минуте забил защитник хозяев Денис Фомин.
Эта победа позволила подопечным Сергея Юрана набрать 40 очков и временно выйти на третье место в турнирной таблице.
Лидером турнира остается «Оренбург», в активе которого 44 очка. На три очка от него отстает московское «Торпедо». Четвертое место, также дающее право участвовать в стыковых матчах за выход в РПЛ, с 40 очками занимает воронежский «Факел».
Остальные матчи тура пройдут сегодня.
источник: «Советский спорт»