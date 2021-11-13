Каррера является одним из кандидатов на пост тренера «Химок»

Чемпион России 2016 года в составе «Спартака» Массимо Каррера может стать главным тренером «Химок». Еще одним кандидатом является нынешний главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.

Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Есть два кандидата - Михаил Галактионов, который работает в молодежной сборной (и в этом случае будет комбинация должностей), и Массимо Каррера, известный в России по работе в московском «Спартаке», с которым он стал чемпионом. Любопытно, что сейчас в «Химках» одним из ключевых игроков является экс-капитан «красно-белых» Денис Глушаков, с которым у итальянца не сложились хорошие отношения в конце российского периода.

Напомним, в составе «Спартака» Каррера стал чемпионом России 2016/17, а также выиграл с этой командой Суперкубок страны. После красно-белых итальянец тренировал афинский «АЕК» и итальнский клуб «Бари».