На матче Хорватия - Россия в Сплите ожидается аншлаг

На матче заключительного тура отборочного этапа к ЧМ-2022 между Хорватией - Россией ожидается аншлаг. Игру в Сплите смогут посетить более 33 тысяч болельщиков, в том числе 1400 - из России.

«Мы ожидаем полный стадион, на котором будет чуть больше 33 тысяч болельщиков. Что касается российских болельщиков, то их трибуны будут вмещать около 1400 зрителей», - цитирует РИА Федерацию футбола Хорватии.

Добавим, что перед последним туром отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар.