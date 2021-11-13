Валерий Карпин: Многим проблематичнее было бы, если бы нас с Хорватией устраивала только победа

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не видит проблемы в том, что национальную команду устраивает ничейный результат в матче отборочного раунда против Хорватии.

- Для меня многим проблематичнее было бы, если бы нас устраивала только победа. Гораздо большей проблемой является то, что нас устраивает еще и ничья. Давайте у хорватов спросим, хотели бы они поменяться с нами местами, видели бы они проблему в том, что их устроила бы ничья? Кто-нибудь вообще хотел бы поменяться? – рассказал Карпин на предматчевой пресс-конференции.

Добавим, что перед последним туром отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар.