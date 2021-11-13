Карпин - о словах Далича: Ни одного матча не видел, чтобы все зависело от одной команды

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с Хорватией. По его словам, в этом матче ничего не будет зависеть от одной команды.

«Далич прав, что Россия будет играть так, как Хорватия позволит. То же самое и в обратную сторону. Ни одного матча не видел, чтобы все зависело только от одной команды. Ты можешь хотеть атаковать, а тебе просто мяч не отдадут, к примеру», — передаёт слова Карпина «Чемпионат».

Добавим, что перед последним туром отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар.