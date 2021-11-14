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Бельгия обыграла Эстонию, Уэльс разгромил Белоруссию и гарантировал себе второе место в группе

В заключительном туре команды встретятся между собой
Бельгия обыграла Эстонию, Уэльс разгромил Белоруссию и гарантировал себе второе место в группе
14 ноября 2021 00:37
автор: Александр Шульгин
автор фото: Официальный твиттер УЕФА

В матчах группы Е отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Бельгии обыграла команду Эстонии, а Уэльс разгромил Белоруссию.

Встреча Бельгия - Эстония завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Кристиан Бентеке, Янник Карраско и Торган Азар. Гости ответили мячом Эрика Сорга.

В параллельной игре Уэльс в родных стенах нанес крупное поражение Белоруссии - 5:1. Дубль в составе валлийцев оформил Аарон Рэмзи, еще по одному голу записали на свой счет Неко Уильямс, Бен Дэвис и Коннор Робертс. Белорусы отличились стараниями Артема Концевого.

Бельгийцы еще до этого матча досрочно гарантировали себе первое место в группе и прямую путевку в Катар. Второе место за тур до конца цикла забронировал Уэльс. Команда Роберта Пейджа на три очка опережает Чехию, имея преимущество по личным встречам. Таким образом, валлийцы примут участие в стыковых матчах.

Отборочный турнир ЧМ-2022
Группа Е
7-й тур

БЕЛЬГИЯ - ЭСТОНИЯ - 3:1 (1:0)
Голы: Бентеке, 11; Карраско, 53; Т. Азар, 74 - Сорга, 70.

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Денайер, Кастань, Менье (Салемакерс, 63), Карраско (Мертенс, 71), Витцель, де Брюйне (де Кетеларе, 83), Ванакен, Азар (Азар, 63), Бентеке (Ориги, 84).

Эстония: Игонен, Тамм, Паскочий, Метс, Тенисте (Пури, 79), Крейда, Васильев (Соометс, 80), Оямаа (Синявский, 60), Поом, Аньер (Саппинен, 60), Зенев (Сорга, 67).

Предупреждение: Метс (14).

УЭЛЬС - БЕЛОРУССИЯ - 4:0 (2:0)
Голы: Бентеке, 11; Карраско, 53; Т. Азар, 74; Дэвис, 77 - Сорга, 70.

Уэльс: Уорд (Хеннесси, 90), Дэвис, Робертс, Родон, Ампаду, Уилсон, Аллен, Джеймс (Робертс, 76), Рэмзи (Моррелл, 71), Бэйл (Джонсон, 46), Уильямс.

Беларусь: Черник, Швецов, Юденков (Концевой, 82), Наумов, Печенин, Седько (Антилевский, 60), Яблонский, Климович (Эбонг, 71), Селява, Золотов (Юзепчук, 71), Лисакович (Бахар, 81).

Предупреждения: Золотов (25), Ампаду (59), Антилевский (78), Эбонг (83).

источник: «Советский спорт»
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