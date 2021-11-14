Франция разгромила Казахстан и пробилась на ЧМ-2022, Мбаппе оформил покер, на счету Бензема дубль

Сборная Франции со счетом 8:0 переиграла команду Казахстана в домашнем матче 9-го тура группового раунда квалификации ЧМ-2022.
В составе победителей голами отметились Килиан Мбаппе (6-я, 12-я, 32-я и 89-я минуты), Карим Бензема (55, 59), Адриен Рабьо (75) и Антуан Гризманн (84).
После этой победы Франция набрала 15 очков в семи матчах и стала недосягаема для соперников по группе, гарантировав себе выход в финальную часть чемпионата мира с первого места. Казахстан, имея три очка после восьми матчей турнира, занял последнее место в группе.
ЧМ-2022
Квалификация
Группа D
9-й тур
Франция – Казахстан – 8:0 (3:0)
Голы: Мбаппе, 6. Мбаппе, 12. Мбаппе, 32. Бензема, 55, Бензема, 59. Рабьо, 75. Гризманн, 84. Мбаппе, 89.
Франция: Льорис, Кунде, Эрнандес (Лангле, 80), Упамекано, Эрнандес, Канте (Тчуамени, 72), Рабьо, Коман (Павар, 79), Мбаппе (Бен-Йеддер, 88), Гризманн, Бензема (Диаби, 71).
Казахстан: Покатилов, Алип, Марочкин, Быстров (Каиров, 84), Ерланов, Тапалов (Байтана, 68), Тайкенов, Куат, Жарынбетов, Аймбетов (Жаксылыков, 60), Омиртаев (Васильев, 60).
Предупреждения: Омиртаев (51), Бензема (52), Васильев (83).