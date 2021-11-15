Первый тренер Кудряшова: Нельзя во всем обвинять Федора. Ничего страшного

Первый тренер Федора Кудряшова Валерий Подгорный отреагировал на автогол своего воспитанника в матче квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии (0:1).

«Федька пусть не расстраивается. Ничего страшного. Такова жизнь спортсмена. Там ситуация сложная была - ему в две ноги попал мяч, а до этого у него, видимо, травма случилась: то ли потянул, то ли надорвал, но он решил дальше продолжить играть. В общем, что-то необъяснимое произошло. Когда весь матч обороняешься, трудно не ошибиться», - приводит слова Подгорного Sport24.

Отметим, проиграв хорватам, сборная России опустилась на второе место отборочной группы Н и теперь примет участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира. В них три путевки разыграют 10 команд, ставшие в своих группах вторыми, а также две лучшие сборные по результату Лиги наций из тех, кто не отобрался на чемпионат мира или стыки.