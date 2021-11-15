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Карпин раскрыл детали своего разговора с Дзюбой во время встречи в Санкт-Петербурге

Нападающий «Зенита» пропустил последние семь матчей сборной России в рамках квалификации на мировое первенство 2022 года в Катаре.
Карпин раскрыл детали своего разговора с Дзюбой во время встречи в Санкт-Петербурге
15 ноября 2021 19:50
автор: Владислав Корегин
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал некоторые подробности своего разговора с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой, который состоялся в августе этого года в Санкт-Петербурге.

Напомним, что 33-летний игрок не принял участие в осенних матчах национальной команды в рамках отбора к ЧМ-2022. В октябре Карпин включил футболиста в расширенный состав сборной, однако Дзюба отказался от вызова из-за плохой игровой формы.

– На встрече в Питере он сказал: «Георгич, да, я все понимаю, я понимаю, что никаких поблажек мне там не будет». Я ему сказал, что не знаю, буду ли его вызывать, мы сейчас встречаемся просто поговорить, пообщаться. При этом, хоть я говорил о равном отношении ко всем игрокам, после включения в расширенный список я всем из этого списка не звонил, а Дзюбе позвонил. Агаларову, например, не звонил. Да, собственно, никому больше и не звонил, – сказал Карпин в интервью порталу Sport24.

Добавим, что сборная Россия заняла итоговое второе место в отборочной группе H. Для выхода в финальную часть мирового первенства команде необходимо одержать две победы в стыковых матчах, которые пройдут в конце марта следующего года. 26 ноября состоится жеребьевка игр плей-офф.

источник: Sport24.ru
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