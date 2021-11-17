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«Нефтехимик впервые за три года обыграл «Автомобилист»

Команда из Екатеринбурга потерпела четвертое поражение подряд в КХЛ.
17 ноября 2021 19:53
автор: Максим Скороходов

«Нефтехимик» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Автомобилист» со счетом 4:3.

В составе клуба их Нижнекамска отличились Булат Шафигуллин (17-я минута), Ансель Галимов в меньшинстве (22), Егор Попов (31) и Сергей Купцов (53).

У уральской команды в большинстве забивали Райан Спуне (19) и Сергей Шумаков (52), еще одну шайбу забросил Стефан Да Коста (60).

Отметим, что последний раз «Нефтехимик» побеждал «Автомобилист» 20 ноября 2018 года (6:2)

Таким образом, «Нефтехимик» набрал 28 очков и поднялся на восьмое место Восточной конференции, «Автомобилист», имея на очко больше, расположился на седьмой строчке турнирной таблицы.

19 ноября «Автомобилист» примет «Амур», а «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Трактором».

Также в рамках игрового дня «Трактор» в серии буллитов был сильнее «Сибири» (3:2Б).

источник: «Советский спорт»
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