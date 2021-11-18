Агент Зобнина назвал «фейком» информацию о том, что игрок просил «Спартак» уменьшить ему зарплату

Агент Павел Андреев, клиентом которого является центральный полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, опроверг появившуюся новость о том, что футболист обратился к руководству красно-белых с просьбой уменьшить ему зарплату.

Ранее СМИ заявили, что 27-летний игрок считает незаслуженно высоким свой нынешний оклад в команде и готов снизить его более, чем на миллион евро при подписании нового трехлетнего соглашения.

– У него действующий контракт до 2023 года. По моим данным, это фейк. У него есть зарплата, зачем футболисту ее понижать? – цитирует Андреева портал «ВсеПроСпорт».

Напомним, Зобнин выступает за «Спартак» с июля 2016 года. В общей сложности он провел за столичную команду 163 матча, забил девять голов и отдал 14 ассистов. Его нынешнее соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24.