Контракт между Азмуном и «Лионом» будет рассчитан на четыре года

Руководство «Лиона» согласовала условия личного контракта с нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.

Как сообщает итальянский журналист Никола Скира на своей странице в Twitter, 26-летний не будет продлевать действующее соглашение с петербургским клубом, которое истекает летом 2022 года.

Отмечается, что футболист присоединится к команде лиги 1 на правах свободного агента по окончании текущего сезона. Его контракт с «ткачами» будет рассчитан на четыре года.

Напомним, Азмун защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых 100 матчей, забил 61 гол и отдал 23 ассиста.

Спортивный директор «Лиона»: Азмун нравится мне и главному тренеру, мы постараемся его подписать.