Александр Григорян: Возвращение Черевченко в «Химки» пойдет на пользу клубу и самому тренеру

Экс-наставник «Химок» Александр Григорян прокомментировал новость о том, что Игорь Черевченко вновь возглавил подмосковную команду.

Отметим, что 47-летний специалист официально вернулся на свой пост в клубе сегодня, 19 ноября. Вместе с ним вернулись его помощники Игорь Семшов и Валерий Климов.

– Испытываю только положительные эмоции от его возвращения, потому что мне была неприятна ситуация, при которой он покинул «Химки». Если он вернулся, то это пойдет «Химкам» только на пользу. Эта передышка пойдет на пользу и Игорю Геннадьевича. Он много лет находился в достаточно непростых как тренер условиях и добивался хороших результатов, – цитирует Григоряна ТАСС.

Напомним, что 25 октября «Химки» расторгли контракт с Черевченко по обоюдному согласию сторон. Он занимал свой пост с сентября прошлого года.

В данный момент подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 14 сыгранных туров, набрав 12 очков.