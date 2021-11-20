«Краснодар» обыграл «Спартак» в матче 15-го тура РПЛ

В последнем туре первого круга чемпионата РПЛ «Краснодар» дома переиграл московский «Спартак» со счетом 2:1.

На 16-й минуте счет открыл Джон Кордоба. В добавленное к первому тайму время в ворота хозяев был назначен пенальти. К мячу подошел Квинси Промес и не смог переиграть Матвея Сафонова, однако арбитр усмотрел нарушение правил при пробитии 11-метрового и заставил повторить удар. Вторую попытку пошел исполнять Александр Соболев и был точен.

Во втором тайме капитан «быков» Гжегож Крыховяк также с пенальти принес хозяевам победу.

«Краснодар» набрал 24 очка и вышел на пятое место в турнирной таблице. Красно-белые уже десятые с 19 очками.

В следующем туре 27 ноября подопечные Виктора Ганчаренко в гостях сыграют с «Химками». «Спартак» 29 числа также на выезде встретится с «Уфой».

РПЛ

15-й тур

«Краснодар» - «Спартак» (Москва) – 2:1 (1:1)

Голы: Кордоба, 16; Крыховяк, 61 (с пенальти) – Соболев, 45 (с пенальти)

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Спайич, 62), Сорокин, Черников, Кайо, Ионов (Классон, 62), Сперцян (Чернов, 90), Крыховяк, Вильена, Кабелла, Кордоба.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие (Рассказов, 71), Айртон (Ломовицкий, 84), Мозес, Умяров, Игнатов, Промес, Ларссон, Соболев.

Судья: Алексей Сухой

Предупреждения: Черников, 33; Сперцян, 66; Вильена, 74 – Умяров, 11; Кофрие, 56; Айртон, 59.

Стадион «Краснодар».