Гладилин - о поражении «Спартака» от «Краснодара»: Сезон получается провальным со всех стороны

Бывший игрок и тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал поражение красно-белых в матче 15-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:2).

»Настоящая боль от того, что сейчас происходит с командой. Руководству надо собираться и серьезно говорить. Сезон получается провальным со всех стороны. Мы видим проблемы и в руководстве, и в тренерском штабе, и в команде. Не вижу, что команда бьется за важный результат», - приводит слова Гладилина «Метарейтинг».

Напомним, что на 16-й минуте счет открыл Джон Кордоба. В добавленное к первому тайму время в ворота хозяев был назначен пенальти. К мячу подошел Квинси Промес и не смог переиграть Матвея Сафонова, однако арбитр усмотрел нарушение правил при пробитии 11-метрового и заставил повторить удар. Вторую попытку пошел исполнять Александр Соболев и был точен.

Во втором тайме капитан «быков» Гжегож Крыховяк также с пенальти принес хозяевам победу.

«Краснодар» набрал 24 очка и вышел на пятое место в турнирной таблице. Красно-белые уже десятые с 19 очками.

В следующем туре 27 ноября подопечные Виктора Ганчаренко в гостях сыграют с «Химками». «Спартак» 29 числа также на выезде встретится с «Уфой».