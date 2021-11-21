Максим Деменко: Обе команды могли победить, просто «быки» реализовали моменты, а красно-белые - нет

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал поражение красно-белых в матче 15-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:2).

«Игра-то была с «Краснодаром» хорошая, обе команды могли победить, просто «быки» реализовали моменты, а красно-белые - нет. Понятно, что из-за отсутствия результата руководство будет задавать вопросы тренерскому штабу. Если в целом взять 15 игр, руководители явно не этого ожидали. Ситуация в «Спартаке», конечно, очень тяжелая. До перерыва не будут трогать Виторию, а потом придет Ваноли, как говорят», - приводит слова Деменко «Метарейтинг».

Напомним, что на 16-й минуте счет открыл Джон Кордоба. В добавленное к первому тайму время в ворота хозяев был назначен пенальти. К мячу подошел Квинси Промес и не смог переиграть Матвея Сафонова, однако арбитр усмотрел нарушение правил при пробитии 11-метрового и заставил повторить удар. Вторую попытку пошел исполнять Александр Соболев и был точен.

Во втором тайме капитан «быков» Гжегож Крыховяк также с пенальти принес хозяевам победу.

«Краснодар» набрал 24 очка и вышел на пятое место в турнирной таблице. Красно-белые уже десятые с 19 очками.

В следующем туре 27 ноября подопечные Виктора Ганчаренко в гостях сыграют с «Химками». «Спартак» 29 числа также на выезде встретится с «Уфой».