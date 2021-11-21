«Уфа» на выезде сыграла вничью с «Ростовом», Агаларов отличился двумя забитыми мячами

Матч 15-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Уфой» завершился результативной ничьей – 2:2.

Отметим, что по ходу прошедшей встречи форвард уфимцев Гамид Агаларов дважды выводил свою команду вперед в счете, забив свои голы на 16-й и 57-й минутах. Однако ростовчане также смогли ответить двумя забитыми мячами. Авторами результативных ударов стали нападающий Дмитрий Полоз (21), а также полузащитник Понтус Альмквист (60).

Таким образом, подопечные Виталия Кафанова набрали 17 очков и расположились на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» идет 12-й (15 очков).

27 ноября «Ростов» сыграет в гостях против «Ахмата», а уфимский клуб двумя днями позже на своем поле примет «Спартак».

РПЛ

15-й тур

«Ростов» – «Уфа» – 2:2 (1:1)

Голы: Полоз, 21 (с пенальти). Альмквист, 60 – Агаларов, 16, 57 (с пенальти).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Поярков (Калинин, 62), Глебов, Байрамян, Сухомлинов, Полоз, Альмквист, Соу (Комличенко, 76).

«Уфа»: Беленов, Ботака (Плиев, 67), Журавлев, Никитин, Алиев, Касинтура, Мрзляк (Саплинов, 71), Камилов, Голубев, Агаларов (Иванов, 89), Кротов.

Предупреждения: Ботака (13), Мрзляк (25), Хаджикадунич (55), Сухомлинов (83).