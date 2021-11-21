ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Уфа» на выезде сыграла вничью с «Ростовом», Агаларов отличился двумя забитыми мячами

В нынешнем сезоне РПЛ игрок уфимской команды записал на свой счет уже 13 голов.
21 ноября 2021 15:55
автор: Владислав Корегин

Матч 15-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Уфой» завершился результативной ничьей – 2:2.

Отметим, что по ходу прошедшей встречи форвард уфимцев Гамид Агаларов дважды выводил свою команду вперед в счете, забив свои голы на 16-й и 57-й минутах. Однако ростовчане также смогли ответить двумя забитыми мячами. Авторами результативных ударов стали нападающий Дмитрий Полоз (21), а также полузащитник Понтус Альмквист (60).

Таким образом, подопечные Виталия Кафанова набрали 17 очков и расположились на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» идет 12-й (15 очков).

27 ноября «Ростов» сыграет в гостях против «Ахмата», а уфимский клуб двумя днями позже на своем поле примет «Спартак».

РПЛ

15-й тур

«Ростов» – «Уфа» – 2:2 (1:1)

Голы: Полоз, 21 (с пенальти). Альмквист, 60 – Агаларов, 16, 57 (с пенальти).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Поярков (Калинин, 62), Глебов, Байрамян, Сухомлинов, Полоз, Альмквист, Соу (Комличенко, 76).

«Уфа»: Беленов, Ботака (Плиев, 67), Журавлев, Никитин, Алиев, Касинтура, Мрзляк (Саплинов, 71), Камилов, Голубев, Агаларов (Иванов, 89), Кротов.

Предупреждения: Ботака (13), Мрзляк (25), Хаджикадунич (55), Сухомлинов (83).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Уле Гуннар Сульшер покинул "Манчестер Юнайтед"Гол Ничушкина помог "Колорадо" победить "Сиэтл"Обнародованы полные технические характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy A13 5G«Я тебя не жду». Дзюба потроллил Карпина, спев песню. ВидеоЭто пошлость? Самые откровенные костюмы фигуристокВолосожар о закулисных интригах на «Ледниковом периоде»
Чего ждать от суперфинала Медведев — Зверев? Победить 2:0 может только наш Даня
Сегодня, 21 ноября в Турине определится победитель Итогового турнира-2021. В финальном матче сыграют россиянин Даниил Медведев и Александр Зверев из Германии.
Отец Шоутайма попросил не добивать сына, чем возмутил всех! Теперь ждем супербой Кроуфорд — Спенс
Американец Теренс Кроуфорд победил в Лас-Вегасе техническим нокаутом Шона Портера и пятый раз защитил чемпионский пояс WBO в полусреднем весе. Пора биться за абсолютный титул?
Ну что, начинаем новый отсчет? Овечкин в 22 голах от Ягра — и ровно в 150 от Гретцки (видео)
В выездном матче чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» Александр Овечкин сделал дубль и отдал голевую передачу, чем помог «Вашингону» одержать уверенную победу (4:0).
«Казанцы пропустят два-три мяча, но Слуцкого не уволят». Ловчев — о матче «Сочи» — «Рубин»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Рубином» (21 ноября, 19:30).
17 в 17! Капризов проиграл, но зато забил роскошный гол Бобровскому в девятку (видео)
Гол и голевая передача Кирилла Капризова не помогли «Миннесоте» добиться положительного результата в выездном матче чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:5).
С везением — порядок, с игрой — пока не очень. Каким получился дебют Хави на посту главного тренера «Барселоны»
В первом матче под руководством Хави сине-гранатовые выиграли на «Камп Ноу» каталонское дерби у «Эспаньола» (1:0), не показав ничего выдающегося.
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а «Спартак» на… десятом месте. Как красно-белые проиграли в Краснодаре
Красно-белые грезили чемпионством в сезоне столетнего юбилея клуба, однако в матче 15-го тура РПЛ, венчавшего первую половину чемпионата, уступили на выезде «быкам» (1:2) и остались на десятом месте в таблице.
Гисдоль впервые проиграл с «Локо» в РПЛ. Но у немца куча отмазок: удаление и отсутствие 10 игроков основы
«Локомотив» в матче 15-го тура РПЛ неожиданно оступился дома в игре с «Ахматом», потерпев в чемпионате первое поражение (1:2) после прихода немецкого главного тренера Маркуса Гисдоля.
Непробиваемая! Щербакова начала с падения, но вскочила — и выиграла все равно
На пятом этап серии Гран-при в Гренобле золото и серебро в женском одиночном катании завоевали российские фигуристки: Анна Щербакова – первая, Алена Косторная – на втором месте.
«Команда Гончаренко — непонятная, но она победит 2:1». Ловчев — о матче «Краснодара» со «Спартаком»
По мнению лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева, оба участника центрального матча 15-го тура РПЛ (20 ноября, 19:00) пребывают не в лучшем состоянии, но у «быков» больше шансов взять три очка.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика