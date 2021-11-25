Гус Тиль получил прямую красную карточку в игре со «Славией» в Лиге Конференций

25 ноября проходит матч пятого тура Лиги Конференций между «Славией» и «Фейеноордом». На 38-й минуте встречи был удален игрок гостей Гус Тиль, право на которого принадлежат московскому «Спартаку».

На 12-й минуте счет открыли хозяева усилиями Питера Олайинка. Спустя некоторое время черно-красные отыгрались благодаря голу Дессерса (31). На 36-й минуте прямую красную за грубый фол был удален полузащитник Гус Тиль, оставив свою команду в меньшинстве на второй тайм.

В текущем сезоне на счету Тиля 12 проведенных игр в Эредивизи, в которых он забил восемь голов и отдал один ассист.