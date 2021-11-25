«Пенальти назначен по правилам, но я не согласен»: Сухина - о спорном эпизоде в матче «Локомотива»

Экс-арбитр РПЛ и бывший начальник московского «Локомотива» Станислав Сухина прокомментировал эпизод с моментом назначения второго 11-метрового в ворота железнодорожников в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против римского «Лацио».

«По картинке показалось, что второй пенальти назначен верно - произошел наступ на голеностоп шипами. Было видно, что Баринов этого не хотел, конечно, но была большая скорость - не успел убрать ногу.

Мое мнение: пенальти назначен по правилам, но я не согласен (смеется). Тем более что Баринов - добрейшей души человек», - приводит слова Сухины Sport24.ru.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Первые два мяча забил Чиро Имобиле, оба раза реализовавший пенальти. Третий гол в активе Педро.

Таким образом, железнодорожники с двумя очками по-прежнему замыкают турнирную таблицу группы Е. Команда Маркуса Гисдоля потеряла шансы на выход в плей-офф турнира, но еще может побороться с французским «Марселем» за участие в Лиге конференций. Очный матч между командами пройдет в заключительном туре во Франции.