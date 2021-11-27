«Ахмат» обыграл «Ростов» и догнал ЦСКА с «Краснодаром» в турнирной таблице

В матче 16-го тура РПЛ грозненский «Ахмат» дома переиграл «Ростов» со счетом 2:0 догнал московских армейцев с «Краснодаром» в турнирной таблице чемпионата России.
На 27-й минуте счет открыл украинский полузащитник хозяева Артем Полярус, реализовавший пенальти. На 76-й минуте Сенин Себаи установил окончательный результат.
Таким образом, команда Андрея Талалаева набрала 24 очка и догнала идущих на пятом и шестом месте «Краснодар» и ЦСКА. Дончане с 17 очками пока остались на 11-й позиции.
РПЛ
16-й тур
«Ахмат» (Грозный) - «Ростов» - 2:0 (1:0)
Голы: Полярус, 27 (с пенальти); Себаи, 76.
источник: «Советский спорт»