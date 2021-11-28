Сандро Шварц: Важно, что «Динамо» проявило характер в матче с «Рубином»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, за счет чего его команда в гостях победила «Рубин» (3:2) в 16-м туре российской премьер-лиги.

«Сегодня мы очень хорошо вошли в игру: создали несколько моментов со стандартов, забили гол, который не засчитали из-за офсайда. Да, после забитого мяча мы начали играть несколько пассивно, в результате чего «Рубин» сравнял счет. Но важно то, что во втором тайме мы проявили характер, показали веру в победу и добились ее», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба бело-голубых.

Команда Шварца набрала 32 очка и продолжает идти второй в турнирной таблице РПЛ, подопечные Леонида Слуцкого, остались с 22 очками на девятом месте.

5 декабря «Динамо» примет «Уфу», а «Рубин» сыграет в гостях против «Нижнего Новгорода».