Боярский считает, что «Зенит» не упустит чемпионство в текущем сезоне

Известный актер Михаил Боярский прокомментировал гостевую победу «Зенита» над ЦСКА (2:0) в матче 16-го тура чемпионата РПЛ.

«Мало кто может бороться с «Зенитом». Мы прекрасно понимаем, что футбол — это зрелище. А его тут не было. Был только рациональный подход. Пускай это будет единственный минус в нашей команде. «Динамо» пытается бороться за чемпионство? «Зенит» не оступится и не допустит ошибок! Это исключено. Мы не упустим чемпионство. У команды из Санкт-Петербурга нет соперников», - цитирует артиста «Спорт-Экспресс».

«Зенит» набрал 36 очков и закрепился на первом месте РПЛ. 3 декабря подопечные Сергея Семака примут на своем поле «Ростов».