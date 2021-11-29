Михаил Боярский: Я за дисциплину, но не стоит наказывать болельщиков сроком

Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал ситуацию с массовым задержанием фанатов ЦСКА по окончании матча российской премьер-лиги.

- Если нет эмоций у футболистов, они проявляются у болельщиков. Я за дисциплину, но наказывать сроком болельщиков не стоит. Тем более среди них есть несовершеннолетние ребята.

Нужно найти те правила поведения, которые будут ограничивать проявления всякого негатива. На стадионе есть женщины и дети, стоит обратить на это внимание.

Рано или поздно мы сможем прекратить хулиганство на трибунах. Мы – цивилизованное общество, – приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Ранее известный адвокат Александр Добровинский рассказал о последствиях, которые могут грозить болельщикам, устроившим файер-шоу на «ВЭБ Арене» во время воскресного матча. Напомним, что в результате этого инцидента после игры более четырехсот армейских фанатов были доставлены в отделения полиции.