Следствие изучает финансовые детали контракта между Роналду и «Ювентусом»

Следствие в Италии изучает ситуацию с выплатами зарплаты нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в период его выступлений в «Ювентусе».

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, туринцев заподозрили в том, что во время локдауна в 2020 году руководители клуба не вносили в свою финансовую отчетность выплаты португальскому футболисту.

Отмечается, что в данный момент следствие проверяет суммы ежемесячных платежей в команде в период с марта по апрель, когда игроки «бьянконери» пошли на понижение, а также отсрочку своих зарплат по причине пандемии коронавируса.

Напомним, что Роналду выступал за «Ювентус» с июля 2018 по августа 2021 года. Он зарабатывал в клубе около 31 миллиона евро в год. Прошедшим летом «Манчестер Юнайтед» приобрел 36-летнего игрока у итальянской команды за 15 миллионов евро и подписал с ним двухлетний контракт.

Ранее стало известно, что «Ювентус» хотят отправить в Серию В из-за финансовых махинаций.