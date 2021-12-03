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«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в Санкт-Петербурге, на счету Клаудиньо два забитых мяча

Команда Сергея Семака не проигрывает в РПЛ на протяжении шести матчей кряду.
«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в Санкт-Петербурге, на счету Клаудиньо два забитых мяча
03 декабря 2021 20:57
автор: Владислав Корегин
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Матч 17-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ростовом» завершился вничью – 2:2.

Отметим, что по ходу встречи петербургский клуб уступал со счетом 0:2. В составе ростовчан голы забили форвард Дмитрий Полоз, удачно реализовавший 11-метровый удар (11-я минута), а также нападающий Николай Комличенко (25).

Однако подопечные Сергея Семака смогли уйти от поражения в сегодняшнем матче благодаря дублю полузащитника Клаудиньо – сперва бразилец отличился голом на 31-й минуте после передачи хавбека Далера Кузяева, а на 69-й минуте футболист забил с пенальти.

Таким образом, «Зенит» набрал 37 очков и укрепил свое лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» остался на 11-й строчке с 18 очками.

12 декабря петербуржцы на выезде сыграют с московским «Динамо», а ростовчане днем ранее на своем поле примут «Урал».

Чемпионат России

17-й тур

«Зенит» – «Ростов» – 2:2 (1:2)

Голы: Клаудиньо, 31, 69 (с пенальти) – Полоз, 11 (с пенальти), Комличенко, 25.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков (Ловрен, 37), Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин (Барриос, 46), Кузяев (Мостовой, 80), Вендел, Клаудиньо, Дзюба (Сутормин, 84), Малком (Азмун, 46).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Лангович, 70), Баштуш, Осипенко, Калинин, Мелехин (Сухомлинов, 83), Байрамян, Глебов, Алмквист, Полоз (Фольмер, 79), Комличенко (Соу, 70).

Предупреждения: Чистяков (9), Ракицкий (27), Глебов (29), Ерохин (42), Комличенко (54), Терентьев (59), Калинин (61), Клаудиньо (79), Мелехин (80), Сутормин (86).

источник: «Советский спорт»
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