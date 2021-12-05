«Реал» в гостях обыграл «Реал Сосьедад», одержав шестую победу подряд в чемпионате Испании

Футболисты «Реала» переиграли «Реал Сосьедад» в гостевом матче 16-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0.
В составе мадридской команды голами отметились Винисиус Жуниор (47-я минута) и Лука Йович (57).
После этой победы «Реал» набрал 39 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице испанкой примеры. «Реал Сосьедад» с 29 очками занимает пятое место.
В следующем туре мадридский клуб сыграет на своем поле против «Атлетико», а команда из Сан-Себастьяна встретится в гостях с «Бетисом».
Чемпионат Испании
16-й тур
«Реал Сосьедад» - «Реал» - 0:2 (0:0)
Голы: Жуниор, 47. Йович, 57.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель (Сальдуа, 68), Ле Норман, Субельдия, Рико, Янузай (Порту, 68), Гевара (Турриентес, 61), Субименди, Серлот (Барренечеа, 61), Исак, Ойарсабаль.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос (Вальверде, 81), Каземиро (Камавинга, 65), Бензема (Йович, 17), Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 81).
Предупреждения: Субельдия (26), Янузай (60).