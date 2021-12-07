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Месси попал в символическую сборную 2021 года по версии IFFHS

Недавно аргентинский футболист в седьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча»
07 декабря 2021 13:17
автор: Владислав Корегин

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала свою символическую сборную мира по итогам 2021 года.

По информации пресс-службы организации, в состав команды попал нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. IFFHS поставила 34-летнего футболиста на позицию полузащитника.

Отметим, что помимо аргентинца, в команду попали еще три представителя парижан, а именно голкипер Джанлуиджи Доннарумма, правый защитник Ашраф Хакими и форвард Килиан Мбаппе.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).

Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Ашраф Хакими («ПСЖ»).

Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Лионель Месси («ПСЖ»), Жоржиньо («Челси»).

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Роберт Левандовски («Бавария»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

Ранее IFFHS сообщила, что Анастасия Пустовойтова заняла второе место в рейтинге лучших арбитров 2021 года среди женщин.

источник: IFFHS
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