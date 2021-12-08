Ал.Мостовой - о возможном назначении Тедеско в «Лейпциг»: Хорошая работа агентов

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой не считает Тедеско уровнем «РБ Лейпциг». В последний раз немецкий специалист возглавлял московский «Спартак», который он вывел в квалификацию Лиги чемпионов.

«Хорошая работа агентов. Сейчас много от них зависит. Тедеско — не уровень «РБ Лейпцига». Но последнее время в футболе происходят такие вещи, что перестаешь уже удивляться.

Зато будет работать в своей стране. Перспектив выиграть Бундеслигу после назначения Тедеско больше не появилось. Пока есть такая «Бавария» — без шансов. Но «Лейпциг» вне зависимости от тренера будет в топ-4. Состав у них очень хороший», - передает слова Мостового Sport24.

Отметим, что Тедеско в прошлом сезоне тренировал московский «Спартак», с которым по окончании цикла вышел в квалификацию Лиги чемпионов, заняв 2-е место в чемпионате России.