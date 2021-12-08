«Зенит» вышел на игру с «Челси» на 200-й матч в еврокубках

В матче с «Челси» Санкт-петербуржский «Зенит» проводит 200-й матч в еврокубках за всю свою историю. Лидером по этому показателю среди российских клубов является «Спартак» (277).

На данный момент у сине-бело-голубых 97 побед, 35 ничьих и 67 поражений.

«Зенит» стал вторым клубом из России, который провел 200 матчей в еврокубках. Ранее эту отметку покорил «Спартак» (277).

«Зенит» проводит встречу с «Челси» в игре 6-го тура Лиги чемпионов. На второй минуте хозяева пропустили гол от Тимо Вернера.