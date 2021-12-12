Нурмагомедов рассказал кого поддерживал в матче «Динамо» - «Зенит»

Бывший боец смешанных единоборств рассказал за какую команду болел в матче 18-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит» (1:1).

Напомним, что счет в игре открыл полузащитник гостей Клаудиньо, реализовав пенальти. «Зенит» отыгрался благодаря голу .

«Сегодня болел за «Динамо». Хороший матч, думаю, что счет по игре. Первый тайм за «Зенитом», а во втором «Динамо» очень хорошо играло», — цитирует Нурмагомедова «РБ-Спорт».

Добавим, что «Зенит» набрал 38 очков после 18 матчей и занимает первую строчке в турнирной таблице чемпионата России. Московское «Динамо» располагается на втором месте. У бело-голубых 36 очков.

26 февраля петербуржцы сыграют дома против «Рубина», а клуб из Москвы в тот же день на выезде встретится с «Химками».