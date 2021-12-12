ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Нурмагомедов рассказал кого поддерживал в матче «Динамо» - «Зенит»

На зимний перерыв лидером чемпионата уходит клуб из Санкт-Петербурга.
12 декабря 2021 16:29
автор: Александр Поволоцкий

Бывший боец смешанных единоборств рассказал за какую команду болел в матче 18-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит» (1:1).

Напомним, что счет в игре открыл полузащитник гостей Клаудиньо, реализовав пенальти. «Зенит» отыгрался благодаря голу .

«Сегодня болел за «Динамо». Хороший матч, думаю, что счет по игре. Первый тайм за «Зенитом», а во втором «Динамо» очень хорошо играло», — цитирует Нурмагомедова «РБ-Спорт».

Добавим, что «Зенит» набрал 38 очков после 18 матчей и занимает первую строчке в турнирной таблице чемпионата России. Московское «Динамо» располагается на втором месте. У бело-голубых 36 очков.

26 февраля петербуржцы сыграют дома против «Рубина», а клуб из Москвы в тот же день на выезде встретится с «Химками».

источник: «РБ-Спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Айлендерс" выиграли у "Нью-Джерси", Сорокин парировал 30 бросков"Рейнджерс" одолели "Баффало", у Панарина голевой пас"Локомотив" проиграл "Марселю" и покинул еврокубки"Свела меня с ума". Видео Демьяновой "взорвало" InstagramСтримерша Kika покончила с собойДзюбу требуют отстранить от игр за "Зенит", и вот почему
Незабитый пенальти, два роскошных гола и ничья! «Зенит» — зимний чемпион, «Динамо» — в золотой гонке (видео)
В центральном матче 18-го тура РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» и ушло на зимний перерыв с отставанием в два очка от лидирующих питерцев.
UFC в шоке! Джулианна Пенья свергла с трона саму Аманду Нуньес (видео)
Победа Чарльза Оливейры над Дастином Порье в главном бою UFC 269 в Лас-Вегасе померкла на фоне суперсенсации, которая состоялась в поединке легендарной Аманды Нуньес против Джулианны Пенья.
Ломаченко снова в большой игре! Как украинский гений бокса разобрал Комми на запчасти
Долгожданный бой в легком весе в Нью-Йорке между Василием Ломаченко и Ричардом Комми завершился яркой победой украинца, который сделал заявку на возвращение себе чемпионского титула.
«Ставлю на 1:1». Ловчев – о матче года «Динамо» – «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года оценил для «Плеймейкера» шансы соперников в центральном матче 18-го тура уходящей на зимний перерыв Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Зенитом» (12 декабря, 14:00).
Красно-белый навсегда! Пока «Спартак» готовит отставку Витории, Тедеско уже громит «Боруссию»
В дебютном матче во главе «Лейпцига» бывший наставник красно-белых Доменико Тедеско с крупным счетом переиграл «Боруссию» из Менхенгладбаха – 4:1.
Серебро ниоткуда! Как наши биатлонистки прорвались с седьмого места на пьедестал
На этапе Кубка мира по биатлону в Австрии россиянки, от которых уже никто ничего не ждал, финишировали вторыми в эстафете и завоевали первую медаль в сезоне.
Температура для Заболотного! Как ЦСКА выиграл «отмененный» матч с «Арсеналом» (видео)
В матче 18-го тура РПЛ армейцы дома на морозе и при пустых трибунах победили туляков благодаря дублю Антона Заболотного – 2:0.
Денис Богдан: Этот волейбольный сезон особенный! Огромное желание сыграть за сборную на домашнем чемпионате мира
Доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан рассказал «Плеймейкеру» о выступлениях за клуб, олимпийском серебре Токио-2020 и предстоящем в России в 2020 году чемпионате мира.
Футболисты писали Сталину с просьбой разобраться… Как наказали лучший клуб СССР за провал на Олимпиаде
В 1952 году в Москве распустили футбольный клуб ЦДСА – лучшую команду страны того времени. Футболистов обвинили в трусости и нерешительности – так партийное руководство страны отыгралось на них за неудачный дебют сборной на Олимпиаде. «Плеймейкер» вспоминает подробности темной истории.
Ждем нокаута от украинца в дерби «жертв Теофимо Лопеса». Расклад на бой Ломаченко — Комми
В ночь на 12 декабря в Нью-Йорке состоится бой топовых легковесов Василия Ломаченко и Ричарда Комми.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика