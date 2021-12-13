Леонид Слуцкий: Еще ни один тренер сборной России не уходил оттуда победителем

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, станет ли он повторно тренировать сборную России, если поступит соответствующее предложение.

«Два раза в одну реку я бы не вошёл. Уникальная вещь — ещё ни один тренер национальной сборной не уходил оттуда победителем. То есть всем били в спину. Зачем, если ты уже там был, всё получил с лихвой, опять это делать второй, третий или ещё какой-то раз? Да, когда делает Луи ван Гал в сборной Голландии – это несколько иная ситуация. Но в наших условиях всё равно финал ясен», — рассказал Слуцкий на «YouTube-канале» Ксении Собчак.

Отметим, что Слуцкий возглавил сборную России в 2015 году после отставки итальянского специалиста Фабио Капелло. Слуцкий вывел национальную команду на Евро-2016, в которой сборная заняла последнее место в группе, набрав одно очко в играх с Англией, Словакией и Уэльсом. После этого последовала отставка специалиста.