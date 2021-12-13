Кристиан Нобоа: Думаю, «Спартак» не на своем месте в РПЛ

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа дал комментарий после победы над «Спартаком» (0:3) в 18-м туре чемпионата России.

«Я думаю, самое главное - три очка. Все было в этой игре, контратаки, красивый гол, пенальти, мое удаление. Я ничего не могу сказать, это красная. Извиняюсь перед Промесом», - приводит слова Кристиана «РБ-Спорт.

Напомним, что счет открыл на 28-й минуте с пенальти Кристиан Нобоа. Удвоил преимущество хозяев Ивелин Попов (89-я). В концовке игры с поля был удален Максимилиано Кофрие, после чего был назначен одиннадцатиметровый удар, который реализовал Артут Юсупов.

Отметим, что на 66-й минуте Нобоа получил красную карточку.

После этой победы команда Владимира Федотова с 31 очком поднялась на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Руя Витории располагаются на девятой строчке, имея в своем активе 23 очка.

Чемпионат России уходит на зимний перерыв. Следующий тур состоится 27 февраля 2022-го. «Сочи» примет дома тульский «Арсенал», а «Спартак» сыграет на своем стадионе с московским ЦСКА.