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Кавазашвили - о поражении «Спартака» от «Сочи»: Нельзя играть в футбол без нападающих

Красно-белые уступили со счетом 0:3.
13 декабря 2021 23:14

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о поражении красно-белых от «Сочи» (0:3) в 18-м туре чемпионате России.

«В команде много проблем в целом. Разве это не проблема, когда футболисты выходят на поле, на важный матч, зная заранее, что это последняя игра главного тренера? Они понимают, что впереди будут проводы тренера. Разве это нормально? Команда выходит на поле, при этом не имея хорошего нападающего», - приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, что счет открыл на 28-й минуте с пенальти Кристиан Нобоа. Удвоил преимущество хозяев Ивелин Попов (89-я). В концовке игры с поля был удален Максимилиано Кофрие, после чего был назначен одиннадцатиметровый удар, который реализовал Артут Юсупов.

Отметим, что на 66-й минуте Нобоа получил красную карточку.

После этой победы команда Владимира Федотова с 31 очком поднялась на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Руя Витории располагаются на девятой строчке, имея в своем активе 23 очка.

Чемпионат России уходит на зимний перерыв. Следующий тур состоится 27 февраля 2022-го. «Сочи» примет дома тульский «Арсенал», а «Спартак» сыграет на своем стадионе с московским ЦСКА.

источник: «РБ-Спорт»
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