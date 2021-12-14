«Спартак» официально объявит об отставке Витории 15 декабря

«Спартак» принял окончательное решение уволить главного тренера команды Руя Виторию.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в данный момент руководство красно-белых ведет переговоры с представителями 51-летнего специалиста по поводу деталей досрочного расторжения действующего контракта, рассчитанного до конца сезона-2022/2023.

По информации источника, завтра, 15 декабря, московский клуб официально объявит об уходе португальского наставника со своего поста.

Напомним, что Витория возглавил «Спартак» в июне этого года. При нем команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

Что касается чемпионата России, то после 18 сыгранных туров красно-белые располагаются на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 23 очка. Отставание от зоны еврокубков составляет семь очков.

Борис Игнатьев: «Спартак» был обязан забивать «Сочи», но это был не его день