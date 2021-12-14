ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Спартак» официально объявит об отставке Витории 15 декабря

Португальский специалист возглавил команду РПЛ в июне 2021 года.
«Спартак» официально объявит об отставке Витории 15 декабря
14 декабря 2021 13:51
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Спартак»

«Спартак» принял окончательное решение уволить главного тренера команды Руя Виторию.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в данный момент руководство красно-белых ведет переговоры с представителями 51-летнего специалиста по поводу деталей досрочного расторжения действующего контракта, рассчитанного до конца сезона-2022/2023.

По информации источника, завтра, 15 декабря, московский клуб официально объявит об уходе португальского наставника со своего поста.

Напомним, что Витория возглавил «Спартак» в июне этого года. При нем команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

Что касается чемпионата России, то после 18 сыгранных туров красно-белые располагаются на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 23 очка. Отставание от зоны еврокубков составляет семь очков.

Борис Игнатьев: «Спартак» был обязан забивать «Сочи», но это был не его день

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Когда ждать новый Nissan Pathfinder в России?Костяк сборной Канады на Кубке Первого канала составили игроки из КХЛ"Локомотив" дожал "Уфу" во втором таймеГенич: Сомневаюсь, что решение Зенита по поводу Семака правильное"Свела меня с ума". Видео Демьяновой "взорвало" InstagramТелеведущая показала фрагмент тренировки в леггинсах (видео)
Без «американцев» и с Мичковым, побившим рекорд Овечкина! Зубов назвал состав на МЧМ-2022
Тренерский штаб молодежной сборной России (до 20 лет) назвал 25 игроков, которые примут участие в МЧМ-2022. Турнир пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января.
Увидим ли русский финал в Копенгагене? Расклады на BLAST Premier World Final 2021 по CS:GO
14-19 декабря в Копенгагене пройдет LAN-турнир с участием 8 элитных киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 1 миллион долларов.
Что случилось с нашими в Стокгольме? Ничего страшного! Итоги IEM Winter 2021 по CS:GO
Предпоследний в 2021 году LAN-турнир обошелся без представителей СНГ в финале. Подобное произошло впервые в нынешнем сезоне.
Такой «Спартак» нам не нужен! После разгрома в Сочи пора прощаться с Виторией
В заключительном матче 18-го тура РПЛ, последнем в 2021 году, «Сочи» на своем поле с крупным счетом выиграл у «Спартака» (3:0), поднялся на третье место в чемпионате и, похоже, подписал окончательный приговор Рую Витории.
«Жеребьевка ЛЧ — просто смех! А у «Зенита» нет шансов». Канчельскис — о грандиозном скандале в УЕФА
Бывший полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал «Плеймейкеру» неразбериху, которая привела к повторной жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов, и оценил шансы «Зенита» против «Бетиса» в Лиге Европы.
Аршавин — уникален! Никому до него не доводилось проводить жеребьевку Лиги чемпионов дважды за день
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов пришлось проводить повторно. Фальстарт произошел из-за человеческого фактора.
«Если «Спартак» два раза победил «Наполи», почему «Зениту» не пройти севильцев?» Хохлов — о жеребьевке ЛЕ
Бывший футболист «Реал Сосьедада» Дмитрий Хохлов поделился с «Плеймейкером» мнением об итогах жеребьевки Лиги Европы, которая определила в соперники «Зенита» по 1/16 финала испанский «Бетис».
«Зениту» не повезло со жребием. Трудно было ожидать соперника хуже, чем «Бетис»
Чемпион России сыграет в стыках Лиги Европы с севильским «Бетисом», который идет на третьем месте в испанском чемпионате.
Прорыв от «Лиги Ставок»: «Золотой Джекпон» на NFT-бирже и улучшенные условия акции «Большой куш»
Обзор главных новостей букмекерского рынка.
Дьявольский выбор Аршавина: Месси против Роналду уже в 1/8 финала Лиги чемпионов! Но это оказалось неправдой
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Уже на этой стадии мы увидим две крутых пары: «Атлетико» встречается с «Баварией», а «ПСЖ» - с «МЮ».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика