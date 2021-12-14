Канчельскис – об отставке Витории: Клоунада в чистом виде. В «Спартаке» происходит какой-то бардак

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался на тему возможного ухода из «Спартака» главного тренера команды Руя Витории.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство красно-белых приняло окончательное решение уволить 51-летнего специалиста. Столичный клуб должен объявить об отставке португальца завтра, 15 декабря.

– Из года в год мы видим эту картину. Уже все смеются про «спартаковский цикл». Клоунада в чистом виде. Бардак какой-то в клубе происходит, а крайним назначают тренера. В чем конкретно виноват Витория? Ему состав никем не усилили, атмосфера вокруг команды была ужасная. В таких условиях работать невозможно, – цитирует Канчельскиса Sport24.

Напомним, что Витория возглавил «Спартак» в июне этого года, подписав контракт до конца сезона-2022/23. При нем команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией». В РПЛ красно-белые идут на девятой строчке в турнирной таблице после 18 туров, набрав 23 очка.

Известный агент Дмитрий Селюк выразил свое мнение по поводу возможной отставки Витории.