ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Анзор Кавазашвили: «Спартак» не уважает своих тренеров

Бывший футболист сборной СССР не понимает, почему столичная команда отдает предпочтение иностранным специалистам при выборе главного тренера.
14 декабря 2021 18:24
автор: Владислав Корегин

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался по поводу возможных тренерских перестановок в московском клубе.

Ранее стало известно, что нынешний наставник красно-белых Руя Витория покинет свой пост завтра, 15 декабря. Вероятнее всего, его место займет итальянец Паоло Ваноли.

– «Спартак» не уважает своих тренеров. Считает, что они не стоят копейки. Что за любовь такая к иностранным тренерам? Они сюда приходят с закрытыми глазами за деньгами. Ни один из них не знает, откуда появляются люди в «Спартаке», как они дышат. Они только могут шуршать евро своими пальцами, но не видят качественных футболистов, — цитирует Кавазашвили «РБ-Спорт».

Напомним, что Витория возглавил «Спартак» в июне этого года, подписав контракт до конца сезона-2022/23. При нем команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией». В РПЛ красно-белые идут на девятой строчке в турнирной таблице после 18 туров, набрав 23 очка.

Известный агент Дмитрий Селюк выразил свое мнение по поводу возможной отставки Витории.

источник: «РБ-Спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Алена Косторная сломала руку и не поедет на чемпионат России"Красная Армия" прервала рекордную победную серию в МХЛ"Зенит" сыграет в Лиге Европы с "Бетисом" и другие пары 1/16 финалаЗагитову раскритиковали за фото в купальникеТелеведущая показала фрагмент тренировки в леггинсах (видео)"Свела меня с ума". Видео Демьяновой "взорвало" Instagram
У Соболева появился конкурент-дельфин, Гинер попросил за Виторию, а Аршавин «реально не в курсе». Обзор мемов
В традиционной подборке лучших мемов последних дней подводим итоги осенней части сезона в РПЛ, прощаемся с Виторией и выясняем у Аршавина, что пошло не так на жеребьевке Лиги чемпионов.
Косторная сломала руку — и их осталось пятеро… Рейтинг олимпийского сезона #4
Действующая чемпионка Европы и Гран-при Алена Косторная из-за травмы не сможет выступить на чемпионате России, который пройдет с 23 по 25 декабря в Санкт-Петербурге. Таким образом, эта фигуристка теряет последние шансы отобраться в олимпийскую сборную.
Без «американцев» и с Мичковым, побившим рекорд Овечкина! Зубов назвал состав на МЧМ-2022
Тренерский штаб молодежной сборной России (до 20 лет) назвал 25 игроков, которые примут участие в МЧМ-2022. Турнир пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января.
Увидим ли русский финал в Копенгагене? Расклады на BLAST Premier World Final 2021 по CS:GO
14-19 декабря в Копенгагене пройдет LAN-турнир с участием 8 элитных киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 1 миллион долларов.
Что случилось с нашими в Стокгольме? Ничего страшного! Итоги IEM Winter 2021 по CS:GO
Предпоследний в 2021 году LAN-турнир обошелся без представителей СНГ в финале. Подобное произошло впервые в нынешнем сезоне.
Такой «Спартак» нам не нужен! После разгрома в Сочи пора прощаться с Виторией
В заключительном матче 18-го тура РПЛ, последнем в 2021 году, «Сочи» на своем поле с крупным счетом выиграл у «Спартака» (3:0), поднялся на третье место в чемпионате и, похоже, подписал окончательный приговор Рую Витории.
«Жеребьевка ЛЧ — просто смех! А у «Зенита» нет шансов». Канчельскис — о грандиозном скандале в УЕФА
Бывший полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал «Плеймейкеру» неразбериху, которая привела к повторной жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов, и оценил шансы «Зенита» против «Бетиса» в Лиге Европы.
Аршавин — уникален! Никому до него не доводилось проводить жеребьевку Лиги чемпионов дважды за день
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов пришлось проводить повторно. Фальстарт произошел из-за человеческого фактора.
«Если «Спартак» два раза победил «Наполи», почему «Зениту» не пройти севильцев?» Хохлов — о жеребьевке ЛЕ
Бывший футболист «Реал Сосьедада» Дмитрий Хохлов поделился с «Плеймейкером» мнением об итогах жеребьевки Лиги Европы, которая определила в соперники «Зенита» по 1/16 финала испанский «Бетис».
«Зениту» не повезло со жребием. Трудно было ожидать соперника хуже, чем «Бетис»
Чемпион России сыграет в стыках Лиги Европы с севильским «Бетисом», который идет на третьем месте в испанском чемпионате.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика