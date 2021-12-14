Анзор Кавазашвили: «Спартак» не уважает своих тренеров

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался по поводу возможных тренерских перестановок в московском клубе.

Ранее стало известно, что нынешний наставник красно-белых Руя Витория покинет свой пост завтра, 15 декабря. Вероятнее всего, его место займет итальянец Паоло Ваноли.

– «Спартак» не уважает своих тренеров. Считает, что они не стоят копейки. Что за любовь такая к иностранным тренерам? Они сюда приходят с закрытыми глазами за деньгами. Ни один из них не знает, откуда появляются люди в «Спартаке», как они дышат. Они только могут шуршать евро своими пальцами, но не видят качественных футболистов, — цитирует Кавазашвили «РБ-Спорт».

Напомним, что Витория возглавил «Спартак» в июне этого года, подписав контракт до конца сезона-2022/23. При нем команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией». В РПЛ красно-белые идут на девятой строчке в турнирной таблице после 18 туров, набрав 23 очка.

Известный агент Дмитрий Селюк выразил свое мнение по поводу возможной отставки Витории.