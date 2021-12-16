Агент Клаудиньо: Может ли мой клиент уйти зимой из «Зенита»? Нет, он останется

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы атакующего полузащитника «Зенита» Клаудиньо, оценил возможный уход своего клиента из петербургского клуба этой зимой.

– Может ли Клаудиньо уйти зимой из «Зенита»? Нет, он останется. Он только приехал в Россию, и ему все нравится. Никто из европейских клубов по его трансферу не обращался, – цитирует агента портал Sport24.

Напомним, что 24-летний бразилец пополнил состав «Зенита» в августе 2021 года. Сумма его трансфера из «Ред Булл Брагантино» составила 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он отыграл 18 матчей, отличившись девятью забитыми мячами и двумя ассистами.

Ранее Клаудиньо был признан лучшим игроком чемпионата России по итогам ноября и декабря.