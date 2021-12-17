ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Стала известна зарплата Ваноли в «Спартаке»

Сегодня итальянец подписал контракт с красно-белыми
17 декабря 2021 11:49
автор: Александр Шульгин

СМИ узнали зарплату нового главного тренера московского «Спартака» Паоло Ваноли.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», итальянский специалист будет получать полтора миллиона евро в год.

Напомним, сегодня клубная пресс-служба москвичей сообщила о том, что Ваноли возглавил команду. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Будет трудно, но интересно. Знакомимся с соперниками сборной России по Лиге наций УЕФАНикита Кучеров вернётся на лёд через несколько недельТоп 5 классических авто, пробегу которых позавидовал бы лунный шаттлНазван возможный новый клуб ДзюбыЖена хоккеиста НХЛ раскритиковала Москву после жизни в СШАРуй Витория впервые высказался после увольнения из «Спартака»
«Спартак» представил Ваноли художником! Как бы он не нарисовал клубу «Черный квадрат»
49-летний итальянец Паоло Ваноли официально объявлен новым главным тренером «Спартака».
По «графику» Овечкина. Капризов забил после затишья, но проиграл (видео)
Шайба Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» добиться лишь ничьей в основное время домашнего матча с «Баффало» (2:3 Б).
Как Третьяка не пустили в НХЛ: история несостоявшегося трансфера века
Нашей первой суперзвездой в НХЛ мог стать нынешний президент ФХР, лучший хоккейный вратарь всех времен Владислав Третьяк. Из этого видео вы узнаете, как сорвался его трансфер в «Монреаль Канадиенс» в 1983 году.
Попали в группу жизни, но не забудем горький опыт Ковтуна, Хиддинка и Газзаева. Итоги жеребьевки Лиги наций
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги наций-2022/23. Россия выступит в лиге В в одной группе с Исландией, Израилем и Албанией.
Вопросы остаются, но побеждаем — и это сейчас главное. Как Россия дожала в Москве шведов
В матче со шведами в рамках Кубка Первого канала (1:0) все решила единственная шайба защитника Вячеслава Войнова и отменная игра голкипера Ивана Федотова.
«Динамо» и Дзюба — лучшие. Рейтинг РПЛ 2021 года
В уходящем 2021 году три клуба РПЛ одержали по 20 побед — «Динамо», «Зенит» и «Локомотив». Но у бело-голубых ушло на это меньше матчей (33). А лучшим бомбардиром клубных турниров 2021-го в составах российских команд стал форвард Артем Дзюба. Зенитовец отличился 19 раз — на один больше, чем его приятель Сердар Азмун.
Биатлон вместо футбола «Динамо» — «Зенит» — не прихоть, а верное решение «Матч ТВ». О чем говорят телерейтинги
Опубликованы телевизионные рейтинги прошлой недели, по которым можно понять: как на канале «Матч ТВ» выбирают события для трансляций.
Ставки на спорт — новое поле битвы спортивных вещателей-гигантов
Автор The Verge Кэти Кек размышляет о необходимости активной интеграции беттинга в стриминговые сервисы, транслирующие спортивные соревнования.
России показали кузькину мать. ИИХФ не стала менять правила — и не пустит друга Овечкина на Олимпиаду
Президент ИИХФ Люк Тардиф подтвердил, что нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не сможет принять участие в олимпийском турнире.
«Выбили глаз — вставь на место и беги за канадцем!» История самой массовой хоккейной драки
Дрались все и даже запасные, разнимали с полицейскими, а на арене выключали свет, но сделали только хуже: в темноте хоккеисты кусались, царапались и добивали лежачих. «Плеймейкер» вспоминает, как в 1987 году на молодежном чемпионате мира стенка на стенку сошлись хоккеисты сборных СССР и Канады.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика