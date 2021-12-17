Стала известна зарплата Ваноли в «Спартаке»

СМИ узнали зарплату нового главного тренера московского «Спартака» Паоло Ваноли.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», итальянский специалист будет получать полтора миллиона евро в год.

Напомним, сегодня клубная пресс-служба москвичей сообщила о том, что Ваноли возглавил команду. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.