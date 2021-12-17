«Чистая авантюра». Червиченко - о приглашении Ваноли в «Спартак»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение главным тренером команды Паоло Ваноли.

«Видимо, в «Спартаке» кто-то хоть немного разбирается в футболе и понимает, что это чистая авантюра. Поэтому контракт с ним и подписан на полтора года. Вопрос не двух слов, нужно глубоко ковырнуть тему, чтобы понять назначение этого подмастерья в «Спартак». Думаю, в клубе четко понимают, что ничего не выйдет», - приводит слова Червиченко «РИА Новости».

Напомним, сегодня клубная пресс-служба москвичей сообщила о том, что Ваноли возглавил команду. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата итальянца составит полтора миллиона евро в год.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.