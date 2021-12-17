Паоло Ваноли: Я бы хотел повторить путь Массимо Карреры в «Спаратке»

Новый главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о своих целях у руля красно-белых.

«Я хотел бы поблагодарить Антонио Конте за те моменты, в которые мы были вместе. Я считаю его одним из лучших тренеров в мире. Настал момент начать собственную карьеру. Я продолжатель идей Конте? Конечно, когда ты работаешь с такими тренерами, то ты развиваешься.

Я разговаривал с Массимо, чтобы понять ситуацию. Он сотворил историю в этом клубе, и я хотел бы повторить его путь», - приводит слова итальянского специалиста клубная пресс-служба москвичей.

Напомним, сегодня «Спартак» подтвердил назначение Ваноли. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата итальянца составит полтора миллиона евро в год.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.