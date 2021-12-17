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Дмитрий Губерниев: Где они их всех берут? Ваноли - это вообще кто?

Журналист считает, что итальянцу нужно дать время
Дмитрий Губерниев: Где они их всех берут? Ваноли - это вообще кто?
17 декабря 2021 12:40
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК «Спартак»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера московского «Спартака».

«Ваноли, наверное, тоже неплохо. Может, что-то интересное и придумает. Хотя, если честно, я не совсем понимаю, где они их всех берут - Ваноли это вообще кто? Где он трудился-то?

Посмотрим, может, чему-то и научился у Конте. Тем более что российский футбол и в частности «Спартак» уже много раз становился полигоном для экспериментов, поэтому и здесь может что-то получится. А вдруг его время уже пришло, и он действительно выведет команду на новый уровень. Еще свеж пример с тем же Каррерой, так что всякое может произойти. Надо посмотреть, кого они приобретут, чтобы не было разговоров, что футболистов покупал Витория или Олег Романцев, например.

Почему «Спартак» опять пригласил иностранца? Они менее зависимые, чем наши тренеры, мы же все прекрасно знаем, почему. Это нормальная история, я «Спартак» тут понимаю», - приводит слова Губерниева Sport24.ru.

Напомним, сегодня «Спартак» подтвердил назначение Ваноли. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата итальянца составит полтора миллиона евро в год.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

источник: Sport24.ru
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