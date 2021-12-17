«Аталанта» включила Миранчука в заявку на матч против «Ромы»

Стала известна заявка «Аталанты» на домашний матч 18-го тура чемпионата Италии с «Ромой», который состоится 18 декабря.

Согласно данным пресс-службы «бергамасков», в состав команды попал российский полузащитник Алексей Миранчук. В нынешнем сезоне он отыграл 10 матчей, забил один гол и отдал один ассист. Его забитый мяч в прошлом туре помог клубу одержать победу в игре против «Вероны» (2:1).

Отметим, что в данный момент «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков. Отставание подопечные Джан Пьеро Гасперини от идущего первым «Интера» составляет три очка. «Рома» идет на седьмой строчке (28 очков).