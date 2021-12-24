Газизов – о словах юриста «Спартака»: Лично со мной никто из клуба не связывался

Экс-генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался по поводу высказываний юриста московской команды Татьяны Завьяловой о том, что ему необходимо обратиться к ней для мирного урегулирования судебных споров.

Отметим, что вчера, 23 декабря, состоялось заседание суда. 53-летний специалист подал иск на столичную команду в размере 101 миллиона рублей. Функционер заявил, что владелец красно-белых Леонид Федун обещал ему акции клуба.

– Юрист «Спартака» призвала со мной связаться? Лично со мной никто не связывался: ни «Спартак», ни представители клуба. Никаких предложений не было. Все это ерунда. Что касается слов юриста, что у неё нет документа, при которых Федун должен отдать мне акции, она же была на суде. В суде была предоставлена расписка. Я же не выдумываю – это подсудное дело, – цитирует Газизова «Чемпионат».

Напомним, что Газизов работал в столичном клубе с июля по декабрь прошлого года. В данный момент он является генеральным директором «Уфы».

Юрист «Спартака»: То, что происходит сейчас в суде с Газизовым, не укладывается в моей голове