Леонид Федун: Слова Газизова об акциях «Спартака» – это лишь его пожелания, которые клуб не одобрил

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ситуацию с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

Ранее Газизов подал иск на московскую команды в размере 101 миллиона рублей. 53-летний специалист сообщил о том, что при подписании договора с красно-белыми Федун написал расписку, в которой ему предложили процент от акций клуба.

– Документ, приложенный к иску, не является договором. Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий – там даже нет даты и времени. А то, о чем сейчас говорит Газизов – всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров, – цитирует Федуна «Чемпионат».

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь прошлого года. В данный момент он является генеральным директором «Уфы».

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