«Фанат – свободный человек». Болельщики «Спартака» выступили против введения fan-ID

«G-7 Ultras», фанатское объединение болельщиков «Спартака», выступило с заявлением по поводу введения в чемпионате России fan-ID.

Ранее появилась информация, что 17 декабря Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о введении системы идентификации фанатов на стадионах.

– Мы заявляем, что единогласно приняли решение не делать fan-ID, также ни на одном спортивном мероприятии, проводимом с использованием «скам-айди» наши знамена присутствовать не будут, будь то флаги или баннеры. Фанат – свободный человек!, – говорится в заявлении сообщества на своей странице в Instagram.

Напомним, что fan-ID была успешно опробована в России на Кубке Конфедераций в 2017 году и чемпионате мира по футболу в 2018.

Закон предполагает оформление специальных персонифицированных карт для получения права прохода на арену. Получить их можно будет с помощью портала «Госуслуги».

Фанаты «Зенита» выступили против fan-ID