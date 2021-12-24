Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Фанат – свободный человек». Болельщики «Спартака» выступили против введения fan-ID

В декабре этого года закон о персонификации болельщиков на спортивных мероприятиях прошел третье чтение в Госдуме.
24 декабря 2021 17:47
автор: Владислав Корегин

«G-7 Ultras», фанатское объединение болельщиков «Спартака», выступило с заявлением по поводу введения в чемпионате России fan-ID.

Ранее появилась информация, что 17 декабря Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о введении системы идентификации фанатов на стадионах.

– Мы заявляем, что единогласно приняли решение не делать fan-ID, также ни на одном спортивном мероприятии, проводимом с использованием «скам-айди» наши знамена присутствовать не будут, будь то флаги или баннеры. Фанат – свободный человек!, – говорится в заявлении сообщества на своей странице в Instagram.

Напомним, что fan-ID была успешно опробована в России на Кубке Конфедераций в 2017 году и чемпионате мира по футболу в 2018.

Закон предполагает оформление специальных персонифицированных карт для получения права прохода на арену. Получить их можно будет с помощью портала «Госуслуги».

Фанаты «Зенита» выступили против fan-ID

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Ничего не скрываю": Харитонов признался в отдыхе с МоргенштерномДжигурда проиграл нокаутом Шпаку в боксерском поединкеМедведева выбрала Энберта, а не тиктокера Милохина (фото)
Газизов против Федуна: футбольная «Санта-Барбара» продолжается!
Уволенный год назад из «Спартака» с поста гендиректора Шамиль Газизов подал новый судебный иск против бывшего клуба: теперь он требует у Леонида Федуна 101 миллион рублей.
«Спасибо, Кирилл Капризов!» Наш супергерой затащил «Миннесоту» в Топ-10 открытий 2021 года
Авторитетные заокеанские издания по традиции подводят хоккейные итоги и составляют всевозможные рейтинги уходящего года. В ESPN не обошли вниманием «Миннесоту» Кирилла Капризова.
Крик «оглушит» Тарасова, Эмиев повторит судьбу Монсона. Расклады на вечер бокса Pravda Fighting 25.12.2021
25 декабря в БКЗ «Атмосфера» состоится очередной турнир Pravda Fighting. «Плеймейкер» оценивает шансы в главных боях вечера олдскульного бокса.
Николсон — номер сто! Полный список легионеров «Спартака» из дальнего зарубежья
Первым зимним приобретением красно-белых в сезоне-2021/22 стал форвард сборной Ямайки Шамар Николсон. До него спартаковскую форму примеряли 99 представителей дальнего зарубежья. В нашем видео - полная статистика.
Двух голов Мичкова для нового суперкамбэка не хватило. Как российская молодежка проиграла Канаде
В контрольном матче перед стартом МЧМ-2022 молодежная сборная России уступила канадским сверстникам (4:6).
Скандал или нет? Дочь Тутберидзе почти в сборной: пока не олимпийской, но…
В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России. В первый день прошли короткие программы в трех видах катания – парном, мужском и танцах на льду.
Цифровое поколение диктует условия: онлайн, киберспорт, NFT! Тенденции букмекерского рынка на 2022 год
Авторы Си Джей Фишер и Гарри Джексон при участии Фокса Ротшильда прогнозируют ключевые тренды в мире азартных игр в 2022 году.
Коуч Кэмерон точил зуб на русских с «чуда Баффало»-2011… Россию и Канаду перед МЧМ-2022 ждет знатная заруба
В ночь на 24 декабря молодежная сборная России проведет контрольный матч с канадцами (3:00 мск) накануне старта чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.
Время Гусева пришло! Олимпиада снова без НХЛ, а значит, сборной России пора заряжать свое главное оружие
НХЛ не отпустила своих звезд на Олимпиаду, а это значит, что Россию в Пекине, как и четыре года назад в Пхенчхане, представит сборная лучших игроков КХЛ. К счастью, среди них присутствует главный творец нашего олимпийского золота-2018: тогда в финале с немцами Никита Гусев сравнял счет за 55 секунд до конца основного времени, а в овертайме вывел на решающий бросок Кирилла Капризова.
«ЗОЖ» под запретом. Как «щеголяние телом» вошло в противоречие с системой
«Плеймекер» вспоминает, как в нашей стране зарождался бодибилдинг, который можно назвать советской предтечей современного ЗОЖ. Когда-то увлечение гантелями и штангой было запрещено... как прозападная пропаганда.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика